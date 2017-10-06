台南波麗士犬沒編吃飯錢 警局長允諾配發狗糧

2017-10-06 18:05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市波麗士犬好萌，卻沒編「吃飯錢」，台南市議員李退之今天在議會質詢為牠們請命，要求市警局於預算中，為每頭波麗士犬編1.2萬養育金，並成立專戶向外募款，讓波麗士犬能受到完善照顧。

李退之還當場捐了15公斤乾狗糧，為狗狗們「加菜」。台南市警察局長黃宗仁坦承疏忽狗狗吃飯的問題，允諾馬上為每頭波麗士犬配發一包狗糧，並研擬明確做法，保障毛小孩們的權益。

李退之表示，市警局近日上網大秀認養的波麗士犬萌樣，吸引全台超過27萬人觀看，破4千人按讚，近期還要請出所有波麗士犬，配合地檢署舉辦防毒宣導，預料會成為各方焦點。市府和市警局聯手為狗狗營造新職場，值得肯定。

李退之表示，台南市列案管理的米克斯，總計41頭轉做波麗士犬，其中38頭由市警局認養，3頭由保七認養，礙於動保法規定，認養人全掛在員警個人名下。根據動保單位核計，平均一頭狗每月需花費1000元，其中包含吃飯、防疫、健檢、醫療等支出，全年花費至少要1.2萬元。

市警局配合市府流浪犬零撲殺，於今年5月鼓勵員警認養，做為勤務陪伴犬，養育金則由員警們自行負擔，但一頭狗壽命平均長達10年，雖然相信每位員警都是有愛心的，但長此以往仍會造成困擾。李退之認為，吃飯黃帝大，人要吃飯，狗狗也要吃飯，市警局應公平對待，不要增加員警個人負擔。市警局不如好人做到底，自預算中直接編列狗狗的養育金，在此之前可成立專戶向外募款，讓波麗士犬值勤無後顧之憂。