台糖外埔養豬場臭翻 退休老師凍未條賣房「逃離」…

2017-10-06 17:01

〔記者李忠憲／台中報導〕成立21年的台糖外埔畜殖場（養豬場），採傳統開放式畜舍養殖，糞尿惡臭長期困擾后里、外埔地區居民，檢舉多次卻沒什麼改善。而外埔、后里更是明年台中世界花博展區，難道要讓遊客「只聞到豬屎香」？台中市議員吳敏濟今天上午在外埔區公所召開抑制惡臭協調會，要求台糖盡快改善，更應將改善計畫期程提前，以免影響花博參觀品質。

屎尿味長年襲擊外埔、后里

台糖月眉畜殖一、二場於民國85年在后里區太平里設立，目前有2萬3000頭肉豬，長年傳出豬屎尿臭味，讓周邊居民無法消受。每當惡臭來襲，家戶即使門窗緊閉，仍聞得到臭味，範圍遍及后里、外埔各里。市議員吳敏濟今天上午在外埔區公所召開臭味問題協調會，邀請相關單位到場，面對面溝通解決之道。

退休楊姓教師批評，她與先生住在外埔市中心18年，面對惡臭，從憤怒、檢舉、失望到絕望，最後只好賣掉房子，改到最偏僻的廍子里居住。「台糖漠視民意，沒有良心。」

當地里長：看不到改善誠意

后里區太平里長陳進益則說，多年來聽了許多台糖改善計畫，但惡臭依舊，他長期觀察，養豬場內的環境衛生不佳，2萬多頭豬產生的大量糞尿都沒有密閉處理，每翻動1次，惡臭就散發1次，清運車輛隨處溢流，絲毫看不到台糖的改善誠意！

台糖：改採水濂密閉式豬舍

台糖畜殖事業部副執行長溫元文除了表達歉意，他也說，台糖改善計畫進行中，沼氣中心可有效阻擋臭味，將於108年動工，110年全部完成，將採取最先進的水濂密閉式豬舍。

議員：改善計畫期程應提前

吳敏濟說，農業局應要求台糖1個月內提出完整污染防治計畫，環保局則提高稽查密度至1個月4次。養豬場改建計劃提前在今年底通過立法院預算審查，花博期間絕對不能有惡臭傳出，並且應妥善處理豬糞尿運送，阻止臭味飄散。

溫元文回應，一定會配合台中市政府，儘量提早改善期程，花博期間將減量飼養，採取必要措施不讓臭味溢出。