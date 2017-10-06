國慶主視覺少國旗 她讚小英「這步棋下得好」！

今天台灣雙十節國慶的主視覺設計少了國旗。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-10-06 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕今天台灣雙十節國慶的主視覺設計少了國旗，引起正反兩極不同看法，部落客「廣告小妹」則在粉絲團說出「真心話」，並大讚「這步棋下得好，本宮表示佩服」。

廣告小妹在臉書上談及此事的看法，她認為，這次的設計談不上好看，但結合台灣在地特色「茄芷袋」元素，具有交織、編織的概念，寓意著「為明天一起努力，攜手創造更美好的台灣」，「這個設計理念，本宮欣賞」。

廣告小妹說，不管認同與否，在很多台灣人眼裡，「中華民國」不是他們想要的政府，純粹就是祖國來的流亡政府，跟難民差不多，「雙十是祖國的節日，關台灣什麼事？他們嘀咕著，並且認為青天白日說得好聽是國旗，實際上就是一枚黨旗」。

廣告小妹認為，有了不認同的心，就會有改革行動，但改革無法一步到位，直接把中華民國改成「台灣國」那是不現實的，「別說習大哥會腦溢血，遠在天邊的美國爸爸也不會同意」。她認為這種事情要循序漸進，雙十視覺不出現青天白日是很隱晦卻又直接的方式，「小英這步棋下得好，本宮表示佩服」。

對於反對這次視覺設計的人，廣告小妹也向他們喊話，「政治運動從來都不是單方面的，反方去除青天白日，你可以對著幹，那絕對是你的自由，民主精神所在」。