澎湖馬陸肆虐 動用第二預備金展開收購

2017-10-05 13:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖近來傳出「馬陸」肆虐，且有入侵民宅情形，引發民怨，經澎湖縣議員陳海山大力奔走疾呼，澎湖縣政府宣布動用第二預備金，以每公斤百元價格收購，希望複製十餘年前蝗蟲肆虐防治經驗，有效減少馬陸族群量及滋擾情形發生。

今年澎湖本島傳出馬陸大軍肆虐，由最早傳出的馬公山水，竟一路蔓延湖西成功、馬公東衛、前寮、石泉，甚至西嶼二崁都傳馬陸大舉入侵，被列入重點防治區，在鄉間道路、庭院、牆壁、草叢等地方，處處可見紅色馬陸蹤影，不少馬陸甚至沿著門窗縫隙爬入屋內，影響到民眾正常生活。

澎湖縣政府在議員陳海山建議下，動用第二預備金百萬元辦理收購「馬陸」，每公斤百元，自明日起至12月29日止，每星期一、三、五上午9時起至11時30分（國定假日除外），依「馬陸」出没情況顯著村里排訂收購路線：第一條路線：興仁（9:00）－烏崁（9:40）－山水（10:20）。第二條路線：前寮（9:00）－石泉（9:40）－菜園（10:10）－東衛（10:40）

農漁局呼籲民眾，「馬陸」屬滋擾性昆蟲，非危害農作物害蟲，但為避免「馬陸」再入侵民宅，仍請村里民一起來清掃居家周圍環境，並將捕捉或清掃「馬陸」利用容器或塑膠袋裝好，及受領人的身分證明文件與私章，就近到排訂的村里活動中心繳交，就能領取獎勵金，也能為社區及居家周圍環境盡點心力。