非住戶卻佔2車位 賓士車主嗆「不知這車位這麼偉大」

一名非社區住戶的賓士車主，卻一次佔據2格他人社區停車場的車位，移車時還對住戶嗆聲。（圖擷自臉書社團「爆料公社」）

2017-10-04 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕在路邊或是賣場內的停車位，有時都會見到亂停車的、一次佔據2個車位的汽車，沒想到這種情況竟也會發生在住家社區裡！有網友在臉書PO文抱怨，一名非社區住戶的賓士車主，一次佔據2格自家社區停車場的車位，請對方把車移走，沒想到竟然遭對方嗆「我不知道這個車位這麼偉大！」。

這名網友在臉書社團「爆料公社」PO文表示，賓士車主不是社區住戶，亂停車一次佔據2個車位，請他移車結果一下車講沒2句話，就開嗆「我不知道這個車位這麼偉大！」網友表示，多少錢的車可以隨便停在別人2個車位上，還嗆「我不知道這個車位這麼偉大！」，痛批賓士車主這種行為，「就是一個偷停別人車位，還嫌車位配不上他車子的概念」。

該文也引起網友熱烈討論，紛紛讚聲「直接把自家車打橫的放，上樓洗澡睡覺」、「停別人的位子還這麼大聲，當自己平偉哥噢，傻眼」、「神經病，開台賓士就要停2個格子 完全丟開賓士車人的臉」、「鐵鍊鎖柱子了，太客氣就是被人騎」、「方便當隨便，人不要臉天下無敵」、「現在買2個車位比他的賓士還貴，難道他不知道嗎？」