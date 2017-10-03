國慶連假 國道客運票價打85折 增加3成班次

2017-10-03 21:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國慶連假將於10月7日起跑，公路總局協調國道客運業者，提高整體3成7運能，今中秋節前夕搭車人潮多，提前推出平均85折優惠票價，將視情況機動疏運。

高雄區監理所表示，今年國慶4天連假於10月7日登場，公路總局協調國道客運業者，針對4條高雄至墾丁路線增加20個班次，提升整體運能達3成7，其中9117線是通勤路線、9127線是短程路線，兩者均不受影響。

監理所指出，9188線高鐵左營站經台八八線到墾丁鵝鑾鼻，增加運量班次31%，9189線高鐵左營站經台88線到墾丁小灣，增加運量班次66%，並將視實際需求，機動加開班車，協助疏導運量。

監理所說，業者推出墾丁快線來回車票優惠價600元（原價784元）、墾丁快線來回票搭配墾丁街車2日券享優惠價750元（原價1016元）；聯合套票方面，高鐵聯票包含高鐵來回車票78折、台灣好行墾丁快線來回車票及墾丁街車1日券，並提供ibon預售服務。

由於今天是中秋佳節前夕，許多民眾提前返鄉過節，公路總局提前今起至10月10日深夜24時止，提供平均85折優惠票價，鼓勵民眾多搭乘公共運輸，詳情可上公路總局網站首頁「國道客運票價及轉乘優惠資訊」查詢，。