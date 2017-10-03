驚悚！魚虎入侵鳥松濕地 躍出水面咬黃小鷺

魚虎躍出水面，張開血盆大口攻擊黃小鷺。（黃姓民眾提供）

2017-10-03 18:18

〔記者黃旭磊／高雄報導〕外來種「魚虎」入侵鳥松濕地，鳥友拍下黃小鷺險遭魚虎躍出水面咬死的驚心畫面！

紅冠水雞雛鳥被咬死

魚虎又稱小盾鯉，鳥松濕地公園於民國98年清淤時，曾清理出大批魚體，不料，近日高雄市野鳥學會巡護員發現，竟有紅冠水雞雛鳥被咬死遺體，鳥友也陸續拍到黃小鷺於蘆葦間覓食，險遭魚虎吞食的驚悚畫面。

高雄市野鳥學會專案經理方俞怜說，紅冠水雞育雛期間，將雛鳥放置於水面覓食，侵擾到魚虎領域，魚虎為保護仔魚咬死雛鳥。另外，黃小鷺頭部探水捕魚，甚至站在水草間覓食，也遭魚虎躍出水面追捕。

魚虎於日月潭大量繁殖，經日月潭區漁會統計，去年9月起3個月內共撈捕到約1500尾，漁民怕魚群氾濫會影響生態，甚至危及每年泳渡日月潭泳客安全。

兇猛外來種亟待移除

高雄市野鳥學會於10月1日委請專業釣手，以仿生餌釣法（也稱環保釣）釣出10多隻魚虎，估計仍有數倍成魚棲息。鳥會說，濕地池面印度杏菜密集，吃餌效果不佳，如果開放民眾垂釣，又易危害池水及環境生態，還在找移除魚虎的方法。

魚虎攻擊黃小鷺。（黃姓民眾提供）

魚虎攻擊黃小鷺。（黃姓民眾提供）

黃小鷺險遭魚虎吞食。（高雄鳥會劉寶璋攝影）