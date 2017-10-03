華航線上旅展5日開跑 多條精選航線官網限定販售

2017-10-03 18:27

〔記者陳宜加／台北報導〕華航線上旅展來了！想要賞楓、到歐洲體驗傳統耶誕市集、一睹雪梨跨年煙火不要再等了，華航官網獨家推出多條超值優惠機票，10月5日09:00準時開賣，秋冬熱門航點如台北-澳洲布里斯本1萬1880元起（未稅）、台北-英國倫敦下殺1萬6910元起（未稅）；華航更祭出百萬機票超級大獎。

華航指出，活動期間在華航官網或旅行社購買台灣出發機票，並於活動網站登錄，即享有「百萬機票到我家」抽獎資格。11月9日公開抽出5名幸運得主，最大獎可獲得華航長程線及區域線不限航點商務艙來回機票各4張；活動期間購票，加碼天天抽出英國倫敦及澳洲雪梨經濟艙來回機票，線上旅展抽獎活動共65個名額，總價超過200萬元。

華航獨家推出多條航線促銷，台北-琉球3888元起（未稅）、台北-首爾及台北-釜山4088元起（未稅）、台北-新加坡及台北-吉隆坡5088元起（未稅）；長程航線優惠更殺，倫敦、維也納、阿姆斯特丹等歐洲航點未稅價下殺新台幣不到2萬元，活動與特價詳情將於10月5日公告華航官網（http://www.china-airlines.com）。

華航為目前擁有最多歐洲直飛航點的國籍航空，12月1日起開航台北-倫敦航線，以A350客機直飛歐洲最大城市。紐澳航線也將增班，台北-雪梨新增至每日兩班、每周14班規模，台北-布里斯本-奧克蘭新增至每周7班，密集的航網布局便利旅客穿梭各地。

「百萬機票到我家」活動獎項內容：頭獎一名中華航空長程線不限航點來回商務艙4張、中華航空區域線不限航點來回商務艙4張；二獎一名中華航空台北倫敦或台北雪梨來回豪華經濟艙4張、中華航空亞洲線不限航點來回經濟艙4張；三獎三名中華航空全球不限航點來回經濟艙各8張；天天加碼兩名倫敦/雪梨來回經濟艙機票1張各1名。