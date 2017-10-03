台中產業故事館OT簽約 108年上半年營運

2017-10-03 16:35

〔記者張菁雅／台中報導〕為活化再利用歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」，台中市政府除修復建築物，並將打造為「台中產業故事館」，以營運移轉（OT）委外經營，由聖僑資訊公司取得經營權，雙方今天簽約，台中產業故事館預計108年上半年對外營運。

台中市長林佳龍與聖僑資訊公司總經理陳柏君分別代表雙方簽約，簽約儀式上還安排機器人Pepper扮演「時空旅人」，簡介台中產業故事館。台中產業故事館位於台中市東區樂業路及進德路口，曾是帝國製糖廠台中營業所，戰後則作為台糖公司台中辦公處。

林佳龍表示，糖是幸福的滋味，也是台中的歷史記憶，台中因縱貫線鐵路分成前、後火車站，日治時代後站的「米糖經濟」支撐台中的經濟，更帶動中彰投發展，市府重新修復帝國製糖廠台中營業所，並打造台中產業故事館，希望不僅保存歷史建築，更要傳承歷史記憶。

林佳龍也說，台中產業故事館是他命名的，希望呈現台中的「隱形冠軍」，包括糕餅、五金、工具、農業機具、裁縫機、國防精密機器等傳統產業，讓民眾了解台中產業起源；另結合近代物聯網、人工智慧等特色，提供民眾享受不同的科技服務。

陳柏君表示，產業故事館未來5年的營運規劃，除了辦理多元化的主題性展演活動，讓民眾深度了解台中產業淵源，也會導入智慧科技，讓民眾透過互動方式體驗歷史文化故事。

另外，經發局指出，帝國製糖廠台中營業所目前辦理修復工程中，預計107年底完工，台中產業故事館則於108年上半年正式對外營運。