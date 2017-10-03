弘光科大與味丹產學合作 米蛋白應用首發

2017-10-03 14:13

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學與味丹國際（控股）有限公司簽訂產學合作，結合彼此資源，相互支援及共享知識。合作第一步是由食品科技系教授林聖敦進行米蛋白的應用開發，如穀飲沖泡包、花生米漿沖泡包、植物雙蛋白飲、速食粥、米稀及麵條等食品，初步結果顯示，這些產品不但口感更滑順且附加營養價值高，有助於食品產業推廣米蛋白產品。

前台灣食品科學技術學會前理事長謝至釧，希望借重弘光科大精良的研究設備，及老師優秀的研發技術，協助味丹（越南）公司產品的應用開發，促成弘光科大與味丹的產學合作，並於昨舉行簽約儀式，由弘光科大校長黃月桂、味丹國際執行長楊坤祥代表簽約。

隨後，民生創新學院院長林麗雲陪同楊坤祥等人，參觀學校食品科技系各專業實習教室及專業設備，包括烘培食品實習工廠、連續式冰淇淋生產線、食品加工廠、肉品加工檢定場、中式米食檢定場、中式麵食檢定場、烘焙食品檢定場、化妝品創研中心、食品及化妝品檢驗中心等，與會代表對於弘光科技大學的設備與師資皆讚譽有加。

楊坤祥表示，這項產學合作，弘光就像是味丹的另一個研發及人才培訓中心，讓食品研發技術與應用技術更提升、更創新！該公司已經運用米澱粉研發出多種的米麥芽糖漿，打算把米糖漿應用在更多的產品上，包括糖果、烘培食品內餡，透過產學合作模式，更能提升米糖漿、米蛋白、木薯澱粉等，廣泛作為食品原料的關鍵技術。

弘光科大民生創新學院院長林麗雲則指出，這項產學合作範圍廣泛，初期議題以運用食品加工技術，提升米蛋白溶解度及分散性為主，用途廣泛，另以木薯製成變性澱粉的應用也正在試驗中，如醬料及油條，期能找到最適合、最穩定的配方，以持續在食品應用開發上做出貢獻。