旅行社個資外洩？ 詐騙集團趁虛而入

民進黨立委陳瑩，呼籲觀光局積極要求旅遊業者建立資安機制，避免旅客個資遭竊受詐。（記者鄭鴻達攝）

2017-10-03 12:22

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委陳瑩接獲投訴，指今年發生三起旅客個資外洩且遭詐騙案件，今年第四起則為「百威旅遊」，籲觀光局要求業者建立資安軟體設備與機制；觀光局表示已請業者處理與說明；百威旅遊聲明，指公司未主動外洩顧客個資，已向警方報案。

陳瑩表示，今年雄獅旅遊等旅行社，至少發生三起旅客個資外洩案件，甚至被詐騙集團用來詐騙，而辦公室接獲民眾投訴第四起案件，是向「百威旅遊」訂購行程並於七月出國後，於十月接獲自稱百威員工電話，佯稱需要取消重複扣款，而誘騙民眾赴提款機操作。

陳瑩指出，此類案類不是有內神通外鬼，就是資安有漏洞遭駭客竊取個資，在接獲投訴後他們連繫百威，業者告知民眾接獲的為詐騙電話，並無取消行程一事。陳瑩說，她請業者公開說明並向遊客、大眾道歉，但百威卻冷處理，甚至到記者會開始後才趕緊報案。

陳瑩表示，觀光局是在辦公室通知後才趕緊發函給業者，並對外洩程度毫無所悉，且業者未依規定主動通報觀光局，呼籲觀光局積極要求業者建立資安軟體設備與機制，以防駭客入侵、竊取旅客個資。

警政署刑事局研發科科長林豐裕表示，在9月28日透過165反詐騙專線收到此訊息，據統計該日至10月1日共有42件檢舉，其中有11件遭詐騙成功，其中最高遭詐金額為88萬元，最低為1萬餘元。林豐裕也說，警方只要接獲民眾反應就會介入調查、進行資安健檢。

觀光局組長劉士銘指出，針對此案，觀光局有收到12通民眾反映電話，並於昨日發函請業者說明，對於資料外洩狀況，目前有依「旅行業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法」對雄獅旅行社開罰一件5萬元，觀光局也有要求業者訂定資安防護計畫。

百威旅遊發布的聲明指出，百威已於10月2日向警方報案並積極配合調查，經刑事局要求提出自我檢測後，百威個資項目皆有達成，經查公司並無主動外洩顧客資料之情事，為防事件再度發生，已委請資安公司協助加強資安管理，公司也會以各種方式提醒顧客注意。