移樹i-Voting遭否決 護樹團體：北市府打臉柯文哲

松菸護樹志工團今天參加i-Voting提案的第2次初審會時，團體與主責大巨蛋案的體育局數度交鋒，隨後由委員進行閉門討論，最後該案經委員會以6票反對、4票贊成，遭初審會否決。（記者鍾泓良攝）

2017-10-02 20:36

〔記者鍾泓良／台北報導〕護樹團體「松菸護樹志工團」今年5月中提出i-Voting提案，「請柯市長原地保留柯醫師護的樹，立即停止大巨蛋周邊行道樹移植、斷根工程」，8月達成門檻。然而今天參加提案第2次初審會，與主責大巨蛋案的體育局數度交鋒，隨後委員閉門討論，以6票反對、4票贊成，提案遭否決。護樹團體痛批，這等於打臉市長柯文哲一手推動的推動i-Voting，將「開放政府」、「公開透明」的謊言打回原形。

護樹團體表示，9月6日第1次初審會時，多位府外委員就要求市府應先停止移樹工程，避免i-Voting程序走到一半，樹卻已經全部被移光了；但當時體育局表示無法自行決定。然而今天初審會中，再要求體育局代表明確說明請示結果，獲得的回應是「我們體育局接到的指示是按照我們原訂期程辦理」。

護樹團體表示，委員會為記名投票，要求市府公布會議投票內容；若確定是因府內委員全數投下反對票，致使停止移樹i-Voting提案遭否決，那就坐實了柯市府在「玩假的」！

松菸公園催生聯盟召集人游藝痛批，遠雄才剛遞送變更都審與環評的審查資料，也尚未進入實質審查程序，短期內是否能全面復工根本未能確認，更遑論確認完工營運的具體時間。而依大巨蛋BOT契約相關規定，周邊路型變更工程雖為北市府承諾事項，但僅需於大巨蛋完工營運前完成即可，依目前大巨蛋實際施工進度與尚未完成建照變更的情況下，根本沒有急著移樹的必要。