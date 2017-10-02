連續7年不間斷 長榮空姐年年拍月曆做公益（圖輯）

長榮空姐拍月曆做公益邁入第7年。（記者李雅雯攝）

2017-10-02 12:58

〔記者李雅雯／新北報導〕長榮空姐連續7年自掏腰包拍攝月曆做公益，2018年月曆拍攝以「青春」、「活潑」、「海邊」為主題，13位封面、月份長榮空姐模特兒跟著長榮空姐、計畫發起人林佳楓走過北海岸、東北角、宜蘭、澎湖，穿上陽光比基尼，捕捉美麗身影，製成2018年月曆，月曆每售出一本就捐出100元給社福團體，2012年發售首本月曆迄今，6年捐款已累積500餘萬元。

林佳楓為公益月曆發起人、攝影師，她笑說，因為同事很美、台灣很美，加上喜歡攝影而開始有了拍攝月曆兼做公益的想法。為了讓每位空姐都可以最有效率地在有限時間內完成拍攝工作，「排休假」是最難的部分，拍攝現場的天氣又是不可測因素，每次的拍攝工作都是壓力挑戰。

「現在邁入第7年了，希望可以第8、第9、第10一直下去」，林佳楓坦言，拍攝工作從籌備、場勘到拍攝，也有遇到困難萌生放棄繼續下去念頭的時候，可是看到每年公益金額陸續成長，加上身邊的攝影老師、印刷廠老闆都鼎力相助，以及那些社福團體的需要，就是咬著牙還是要繼續做下去。

參與2018年月曆拍攝工作的長榮空姐王貞尹，累積多年在泰北清萊做中文、英文教學志工的經驗。王貞尹說，最開始獲邀參與月曆拍攝時聽到要穿比基尼有些害羞、緊張，不過知道這本月曆是為公益而生，就多了很多勇氣，願意勇往直前。

另位長榮空姐張婷婷說，為了準備拍攝工作而先到游泳池壯膽，意外地瘦了7公斤，「可以參與公益工作真的很有意義，也很開心」。

兒童福利聯盟文教基金會執行長陳麗如說，連續6年收到長榮空姐月曆捐款，這是份穩定支持的力量，溫柔又美麗，真的很感謝，這份長期支持已經讓許多偏鄉孩子受惠，2018年月曆捐款將會著重用在寄養家庭支持上，讓孩子獲得好的照顧。

長榮空姐拍月曆做公益邁入第七年。（記者李雅雯攝）

長榮空姐拍月曆做公益邁入第七年，他們開心對鏡頭say hi。（記者李雅雯攝）

長榮空姐、計畫發起人林佳楓親自為空姐拍攝月曆封面和內頁照。（記者李雅雯攝）

長榮空姐、計畫發起人林佳楓（前排中）和參與拍攝工作的空姐們。（記者李雅雯攝）

長榮空姐、計畫發起人林佳楓（前排中）和參與拍攝工作的空姐們。（記者李雅雯攝）

長榮空姐、計畫發起人林佳楓（前排中）和參與拍攝工作的空姐們。（記者李雅雯攝）

參與月曆拍攝工作的長榮空姐們。（記者李雅雯攝）

參與月曆拍攝工作的長榮空姐顏雅筑（左）、林彥君（右）。（記者李雅雯攝）

長榮空姐拍攝、出版2018年月曆。（記者李雅雯攝）

長榮空姐拍攝、出版2018年月曆。（記者李雅雯攝）