台灣之「光」！武東星、盧廷昌獲選美國光學學會會士

2017-10-01 19:51

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣之光！美國光學學會（簡稱OSA）2018年新選會士名單出爐！中興大學特聘教授武東星和交通大學教授盧廷昌，從各國競逐者中脫穎而出被選為新會士，該學會會員跨100個國家、逾2萬人，學會每年進行嚴謹的審查程序，挑選出在光學領域中、學術研究表現卓越，並有重大貢獻的會士（Fellow）。

美國光學學會OSA會員橫跨100個國家，包括21個分支機構、358個學生分會，出版17種SCI期刊，每年舉辦超過45次國際會議，目前全球會員超過2萬人，每年由會士提名遴選出0.5％以下的新會士，會士人數少於2000人。

武東星的研究專長為半導體元件與製程技術、光電元件與顯示技術、綠色能源材料，所帶領的實驗研究室，進行尖端半導體固態光源、前瞻平面顯示器及先進矽晶薄膜太陽電池等頂尖研究；盧廷昌的研究專長是光電半導體材料、元件之技術與應用及奈米光電元件，實驗研究室主題為應用奈米技術發展尖端新穎的半導體光電元件等。

特別的是，武東星的妻子是交通大學特聘教授洪瑞華，洪瑞華2016年被選為美國光學學會會士，夫妻檔同為會士，成為我國光學學術界佳話。

武東星曾任大葉大學校長、也是2015年師鐸獎得主，他受訪表示，台灣主要的光電產業（顯示器與發光元件）引領著全球的技術發展，而每一項新技術都可能讓產業由黑翻紅，他是中山大學博士，畢業後在工研院與學界做了26年研發工作，這次被選為會士，代表台灣的科研實力與環境受到國際肯定，也有助於我國持續性參與各項國際活動與相關技術標準的推動。