兒少保護5步驟 大家都是兒童保護超人

2017-10-01 18:59

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府社會處與新竹家扶中心今天舉辦「我也是兒童保護超人」兒童保護宣導活動，透過戲劇表演及闖關遊戲，提醒家長及小朋友要有自我保護的觀念，也提供各種情境，讓兒童們懂得自我保護，提升危機意識和處理能力。

新竹市府社會處表示，市府每年都編列超過3000萬元經費投入兒少保護工作，協助兒少保護的支持、諮商服務和保護安置，今天與家扶中心舉辦宣導活動，由婦女劇團帶來「兒童保護宣導短劇」和5個親子闖關活動，並將兒童不宜任獨處、同心建構保護網、抱持警覺並求救、護兒觀念不可少、保護兒童零兒虐等保護兒童5部曲融入劇情及闖關活動中，讓參與的500名大小朋友牢牢記住。

社會處表示，兒少保護的家庭通常具有婚姻失調、家庭收入不穩等高壓力因子，加上親職知能有限以及缺乏良好溝通，造成管教過當、親子關係衝突等情形，兒童保護的宣導活動，希望從觀念扎根，藉由每個人的眼睛及行動，讓愛和關懷進入每個家庭。

社會處歡迎市民加入「我也是兒童保護超人」行列，讓孩子更懂得保護自己，並關心身旁的家人、朋友，遠離傷害及危機，也可家庭暴力或需要受保護時，要主動通報110，或是撥打113專線諮詢，讓社工人員提供必要的協助。