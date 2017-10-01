生態交通全球盛典登場 賴神、花媽踩街遊行

2017生態交通全球盛典嘉年華踩街遊行。（記者張忠義攝）

2017-10-01 17:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕歷經2年籌備，2017生態交通全球盛典今天下午在高雄哈瑪星熱鬧登場，由嘉年華踩街遊行揭開序幕，行政院長賴清德、高雄市長陳菊坐在電動三輪車遊街，將哈瑪星大街小巷擠得水洩不通。

為期1個月的盛典期間，以「生態交通世界大會」、「哈瑪星生態交通示範社區」、「低碳運具及環境教育展覽」、「在地文史表演活動」等四大系列活動為主軸，共有50個國際城市市長及代表、130位國內外產官學專家與會，來自全球總參與人數高達900位，共同討論如何打造宜居、共享、智慧化的都市未來。

今天下午3點登場的生態交通全球盛典開幕嘉年華，由三信樂儀隊、鼓山國小舞獅隊、代天宮跳鼓陣加入遊行及表演行列，來自韓國水原市代表團也穿著韓國傳統服裝參與。

行政院長賴清德、高雄市長陳菊則坐在電動三輪車內，沿途向民眾揮手致意，遊行隊伍有多款酷炫綠能運具，包括電動汽機車、骨董老爺車、電動Go Kart、飄移車等，吸引民眾目光。

陳菊致詞時說，高雄市是個重工業城市，希望走向節能減碳的的永續發展，推動生態交通是未來城市治理的關鍵政策，期待透過這次盛典的舉辦，讓哈瑪星躍上國際生態交通的舞台。

行政院長賴清德讚許陳菊率領的高市府團隊，是台灣第一個進入ICLEI（地方政府環境行動理事會）的城市，藉由高雄市帶頭，其他城市也能參與生態交通。

賴清德表示，行政院支持生態交通，期待民眾避免使用空污的汽機車，鼓勵電動汽機車、腳踏車，未來5年將補助72億元，補助換購22.6萬輛電動機車，另外針對智慧交通補助，未來4年也將補助30億元。

高雄市交通局指出，為打造哈瑪星成為全國第一個生態交通示範區，提出五大免費配套服務，包括示範區外圍免費替代停車場、免費社區接駁車、免費濱線卡、免費綠色運具借用、商家貨物提供免費轉運服務。