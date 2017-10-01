防疫》流感、肺鏈雙管齊下 柯文哲連袂雙親示範施打

今天是流感疫苗開打日，也是台北市65歲以上市民施打肺炎鏈球菌疫苗的起跑日，市長柯文哲連袂雙親出席示範施打。（記者周彥妤攝）

2017-10-01 13:52

〔記者周彥妤／台北報導〕今天是流感疫苗開打日，也是台北市65歲以上市民施打肺鏈疫苗的起跑日，市長柯文哲連袂雙親出席示範施打，衛生局長黃世傑也挽起衣袖響應；凡65歲以上尚未打過肺鏈疫苗的市民，符合資格者可一次注射兩劑，雙重保健康。

柯文哲今出席「台北市流感、肺鏈疫苗開打」記者會，現場親身示範，由於未滿65歲，只打流感疫苗，雙親年滿八旬，但已打過肺鏈疫苗，也只打流感疫苗，68歲的衛生局長黃世傑則一次打兩劑。

柯文哲表示，時序進入秋冬，是流感及肺炎的好發季節，為避免流感群聚，北市針對高頻率接觸人群者，提供流感疫苗接種，比中央擴增更多施打對象，包含「市府第一線同仁」，如警察、地政及環保局等、「北市高中職以下非公費對象的教職員工」及「北市居家式托育人員」。

至於肺鏈疫苗，柯說，肺炎高居死亡順位，不可輕忽，凡65歲以上尚未打過肺鏈疫苗的市民，符合資格者可一次注射兩劑，左臂施打流感疫苗，右臂施打肺鏈疫苗，雙管齊下，把關健康。

衛生局長黃世傑表示，今年北市購買69萬5千餘劑流感疫苗，預估可達25.8%全市人口接種涵蓋率，另外，肺鏈疫苗施打，以往中央是規定75歲以上免費接種，北市提早為65歲以上，並結合約100處共餐據點施打疫苗。

衛生局表示，12行政區第一天都有設站開打，合計33場；衛生局已系統性規劃，針對社區、機構、學校及職場四大系統全面啟動，結合民政局協助各里社區設站648場、勞動局向各企業及工商團體宣導，推動職場設站接種450場、教育局督導各級學校辦理校園集中設站，共計320所學校，社會局針對安養、養護、長照、托嬰機構及銀髮據點等人口密集機構設站200場，另加碼選定100個共餐聚點，啟動北市300家合約醫療院所，肺炎鏈球菌疫苗合約醫療院所157家，提供市民「短時間、多場域、全面打」服務。