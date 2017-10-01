防疫》今天10/1 日 竹縣長邱鏡淳帶頭打流感疫苗

新竹縣長邱鏡淳（右）今早帶頭接種流感疫苗。（記者黃美珠攝）

2017-10-01 10:19

〔記者黃美珠／竹縣報導〕流感疫苗今天開打，新竹縣長邱鏡淳帶頭在竹北市衛生所，跟著1群哭天搶地高喊「我不要」的小朋友們一起扎針，他邊等待「被打針」還邊轉頭安慰小朋友們說「沒關係」、「不要怕」，門口則擠滿一探究竟的親子，整個衛生所熱鬧滾滾。

有的小朋友淡定接受打預防針，但許多都呼天搶地邊掙扎邊喊「我不要」。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府衛生局局長殷東成說，全縣今年共有14萬劑左右的疫苗提供符合資格的鄉親施打。而為了加強保護鄉親，首度把6個月以下的幼兒父母、以及幼兒園所的教職員工都新納入免費施打的對象。

有的小朋友淡定接受打預防針，但許多都呼天搶地邊掙扎邊喊「我不要」。（記者黃美珠攝）

其他像是50歲以上鄉親等高危險族群等則一如往年也在免費施打之列。今天因是假日又是流感疫苗開打的首日，所以新竹縣13鄉鎮市衛生所，以及特約醫療院所一早就湧入許多符合資格的鄉親前往排隊等待做預防接種。

新竹縣長邱鏡淳（左）幫忙安撫準備接種疫苗的小朋友。（記者黃美珠攝）

流感疫苗開打，新竹縣竹北衛生所ㄧ早就熱鬧滾滾。（記者黃美珠攝）

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