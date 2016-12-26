沒打疫苗又沒就醫 49歲糖尿病患流感併重症不治

2016-12-26 21:07

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府衛生局今天公布桃園市首例流感併發重症死亡個案！平鎮區一名有糖尿病病史的49歲男子，11月26日發現感冒症狀後沒有就醫治療，28日上班時突然暈倒，送醫後發現感染A型流感H3N2病毒，且抽血驗出酮酸中毒，於12月1日不治。

桃園市政府衛生局專門委員林國甯今天表示，這名男子沒有接種流感疫苗，血糖控制不佳，感染流感後體內循環加速，腎臟承受不了負擔，導致銅酸中毒，他提醒，慢性病患者是流感的高危險族群，務必儘速接種流感疫苗。

林國甯指出，桃園市政府衛生局12月雖有向中央調撥疫苗，但目前成人公費疫苗只剩下2068劑、幼兒劑型38劑，另保留700劑供幼兒接種第二劑，提醒市民務必儘速接種。

林國甯說，如果公費流感疫苗用罄，衛福部桃園醫院、林口長庚醫院、國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處、龜山區大明醫院、中壢區的懷寧醫院、中美醫院與思誠診所，八德區李淵順小兒科診所目前還有自費疫苗，但數量有限，建議先聯繫醫療院所再前往接種。