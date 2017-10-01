防疫》公費流感疫苗全國同步開打 澎湖縣長搶頭香

澎湖縣長陳光復率先接種，並在早上6時30分完成，搶下全國頭香。（記者劉禹慶攝）

2017-10-01 12:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕公費流感疫苗今日起全國同步開打，澎湖縣政府衛生局為搶頭香，搭2017富邦金控鐵人三項錦標賽列車，在馬公嵵裡沙灘舉行社區接種設站活動，安排縣長陳光復搶頭香，在早上6時30分率先注射，成為全國接種第一人。

今年澎湖縣政府衛生局流感疫苗，共備貨2萬4630劑疫苗，其中成人2萬3410劑疫苗，幼兒1220劑，縣長陳光復也率先挽袖響應接種流感疫苗，由於衛生所、診所及醫院都尚未開門，因此成為全國最早接種的第一人，並呼籲民眾儘早接種流感疫苗，以預防流行性感冒。

即日起開始公費流感疫苗，各鄉市衛生所及19公私立醫院診所都能接種，公費對象包括滿6個月至18歲青少年、孕婦及6個月內嬰兒之父母、50歲以上成人、高風險慢性病患及BMI值30（含）以上、罕見疾病及重大傷病患者、嬰幼兒托育人員及托育機構專業人員、醫事衛生等防疫相關人員、禽畜養殖與動物防疫相關人員、安養及養護機構等對象。

3歲以下嬰幼兒可至三總澎湖分院、周明河兒科診所、陳麒勛兒科診所；其他可至衛福部澎湖醫院、天主教惠民醫院、何錫章家庭醫學科診所、陳友邦家庭醫學科診所、辛家庭醫學科診所、慈輝家庭醫學科診所、育安家庭醫學科診所、林國樑診所、林診所、吳泰郎診所、陳興源診所、鄭鴻藝內科診所、方淑菁診所、江明儒耳鼻喉科診所、黃冠榮耳鼻喉科診所、王大昆耳鼻喉科診所。

公費流感疫苗正式開打，澎湖各界貴賓舉牌向民眾宣導。（記者劉禹慶攝）