忠孝國中奪冠 高雄首座立德盃青少棒冠軍獎盃

2017-09-30 15:33

〔記者洪定宏／高雄報導〕第四屆立德盃全國青少棒錦標賽於26日開打，多達32支勁旅參加，今天進行四強及冠軍戰；高雄市忠孝國中在前高雄市代理市長、立委陳其邁與行政院體發會副召集人余政憲到場激勵下，勢如破竹，先以8比4擊敗台南市民德國中，再以12比1大勝新北市二重國中，為地主高雄留下第一座冠軍獎盃。

余政憲強調，球是圓的，棒球比賽不到最後關頭，難分勝負，選手必須堅持到底，除了平日嚴謹的訓練，比賽過程也需要球迷到場加油，所以他跟陳其邁專程前往，讓選手感覺受重視，就能全力以赴。

余政憲指出，日前曾仁和跟胡智為同一天在美國大聯盟奪得首勝，創造台灣棒球史的紀錄，加上陳偉殷、林子偉、王維中，台灣有5位球星同時登錄在大聯盟，再創台灣棒球史紀錄，其中林子偉與王維中都是忠孝國中校友。

所以余政憲勉勵屈居亞軍的二重國小及其他選手，不要氣餒，務必再接再厲，以陳偉殷等人為榜樣，繼續努力，「台灣棒球的未來之星就是你們」。

陳其邁表示，忠孝國中是高雄傳統棒球強隊，更是林子偉的母校，林子偉從忠孝國小、忠孝國中，一路進到高苑工商，最後打入美國大聯盟，但棒球教育要向下扎根，需要更多的資源，並增加專任敎練員額，才能培養更多台灣之光！

高雄市立德盃棒球賽有少棒、青少棒及青棒比賽，鼓岩國小曾奪首屆冠軍，高苑工商也拿過連續兩次冠軍，唯獨青少棒屈居人後，這次終於奪冠，與陳其邁及余政憲到場激勵有關。