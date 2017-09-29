「嗶」卡消費來囉！中壢中平商圈推動無現金生活圈

2017-09-29 22:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢站前中平商圈今天啟用悠遊卡付費服務，成為全桃園第一個推動無現金生活圈的便捷商圈，第一波有30餘家店家加入，讓民眾能用悠遊卡就可以到商圈購物、飲食、搭車、停車、就診的掛號費及醫療費，縮短繳費程序及排隊時間，也可省去現場找換零錢的不便。

悠遊卡公司積極推動小額消費市場，繼去年與台北市知名八大商圈合作，鼓勵店家裝設悠遊卡感應機具，此次拓展桃園通路，找上擁有超高人氣、有「桃園西門町」之稱的中平商圈合作，擴大「嗶」經濟的效益。

中平商圈發展協會理事長劉柏成表示，首波提供悠遊卡付費服務的店家涵蓋服飾、飲食、醫療、電子材料與交通運輸，啟用活動結合星諾咖啡、woodstuck、Molly、億鄉麵包、桃榮食品、small ki、時間男人、Lomo、T2服飾、HOZ、大洋電子、Keone、麗媽四季鍋等23家推出3000份早鳥優惠，10月1日起持具有悠遊卡功能的卡片到指定店家消費，單筆滿200現折20元，滿400現折40元，單筆最高滿1000現折100元並加碼贈送中平特約卡。

中壢區長林香美也說，中平商圈自從24歲年輕理事長劉柏成上任後，舉辦「中平商圈世界地球日」公益計畫募集超過2.2噸物資幫助緬甸地區難民與學童、啟智技藝訓練中心，舉辦「犀壢角落」創意店家競賽，以及「桃園高校制服大賞-中平特別篇」、「全國熱舞高校-中平嘻哈祭」，提升為全國知名商圈，商圈內另有中平故事館、公民會館與即將拆除改建的第一市場，未來會有更多發揮空間。