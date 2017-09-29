解禁後首批日本和牛抵台 檢驗無虞後10月初能吃到

食藥署人員抽查時也持刀切下一片日本和牛肉，帶回實驗室檢驗。（記者姚介修攝）

2017-09-29 05:54

〔記者姚介修/桃園機場報導〕日本和牛禁止輸台14年，在政府開放後，首批進口的205.1公斤日本和牛於今天凌晨由報關行申請報關，但該批和牛仍需經過食藥署檢驗安全無虞後，才得由海關放行，預計10月初市場才會看到首批合法進口的日本和牛，

解禁後首次抵台的日本和牛為國內乾杯集團進口。

衛生福利部食品藥物管理署在日前宣布日本牛肉將有條件解禁，不少國內業者看準日本和牛商機，都蓄勢待發並積極規劃進口日本和牛，國內業者首批申請的日本和牛，透過空運在昨天深夜10時30分飛抵台灣，但貨物則在今天凌晨才申請報關手續。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局秘書洪宗林在受訪時表示，這批和牛申報量為205.1公斤，必須依照正常的通關程序，在確認貨單後，還需要經過防檢局與食藥署針對業者所提出的檢疫證明文件、品項進行核對文件是否相符，食藥署會依照行政作業進行檢驗，在檢驗結果未出爐前，和牛由倉儲暫存。

首批空運來台的日本和牛下機後，昨深夜11時54分才被安置到長榮空運倉儲等待檢驗，海關、動植物防疫檢疫局及食藥署人員陸續抵達，確認檢疫證明文件、品項是否無誤，食藥署人員抽查時也持刀切下一片日本和牛肉，帶回實驗室檢驗，檢驗時間約72小時。

日本牛肉自2003年起因有狂牛症疑慮禁止輸台，不過衛福部食藥署本月18日同步公告日本、荷蘭、瑞典牛肉產品輸入解禁，可進口條件包括需飼養100天以上、12到30個月齡以下的牛隻條件，僅限帶骨、去骨牛肉及牛筋等可進口，不過，人類庫賈氏症的風險部位如頭顱、腦、脊髓及內臟等部位仍不准輸台，旅客個人也不得攜帶日本牛入境。

首批空運來台的日本和牛抵台，需要經過檢驗才得放行，消費者預計10月2日可在市場上看到，首批日本和牛為國內乾杯集團進口。（記者姚介修攝）

該批和牛仍需經過食藥署檢驗安全無虞後，才得由海關放行。（記者姚介修攝）

首批日本和牛確認貨單後，還需要經過防檢局與食藥署針對業者所提出的檢疫證明文件、品項進行核對文件是否相符。（記者姚介修攝）