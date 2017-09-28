暖男醫生打造故事屋 小朋友看病不哭了

故事媽媽帶動唱，小朋友跟著搖。（記者詹士弘攝）

2017-09-28 17:12

〔記者詹士弘／雲林報導〕台大醫院雲林分院小兒部主任蔡政憲為改善候診環境，在候診區打造「台大故事屋」，請志工故事媽媽講故事，讓小朋友最怕的醫院變成兒童樂園，也讓小兒科候診區的哭鬧聲換成了歡笑聲。

「以前小朋友到醫院看病，不是哭鬧就是坐不住，有了故事屋，孩子穩定多了。」台大雲林分院2個月前設了故事屋，裡頭擠滿了候診的家長與小朋友，小朋友忙著帶動唱、聽故事，幾乎忘了身上的病痛，看到穿白衣的護士阿姨，也不再害怕。

蔡政憲表示，當初他籌辦故事屋，只是單純鼓勵親子共讀，但沒想到有意外收穫，孩子不再怕到醫院，診間的哭鬧聲也被笑聲取代。

故事媽媽志工糖果老師陳秀春表示，她常在雲林縣文化中心說故事時，蔡政憲經常來聽故事，有一天突然對她表示，希望在醫院打造故事屋，希望請故事志工說故事，他願意付鐘點費；她被蔡政憲的心意感動，除表示會義務幫忙外，還號召另外6名故事志工加入，一週安排2天的說故事時間。

陳秀春說，2個月前故事屋剛開張時，家長與小朋友只敢擠在門口看著她們表演，得靠志工們一一到候診區「拉客」，現在只要對外喊聲「說故事了」，小朋友與家長就蜂湧而入，效果超好的。

蔡政憲也將看診室貼滿卡通圖案，自掏腰包購買故事書、繪本，當作有獎徵答的贈品送給小朋友，至今已送了4、50套圖書。

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