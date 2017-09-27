高雄港填海造陸 將蓋19座深水碼頭

高雄港將新建19座深水碼頭，圖為丹麥快桅（MAERSK）集團作業情形。（記者黃旭磊攝）

2017-09-27 19:46

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄港將新建19座深水碼頭，預計2年後（民國108年）完工，屆時可提供超大型貨櫃輪靠泊作業。

高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫（第七貨櫃中心），位於二港口南側外海水域，預定填築新生地約422.5公頃，新建19座深水碼頭，其中包括5座貨櫃碼頭可提供2萬2千TEU級大型貨櫃船靠泊作業，每年估計為港區增加400萬TEU（標準貨櫃）量。

臺灣港務公司表示，計畫總經費為1200億5千萬元，其中政府負擔部分共355億5千萬元，民間投資營運設施856億，預計於民國108年完工。

港務人士指出，貨輪大型化是世界趨勢，目前最大型貨輪為巴拿馬籍「商船三井成就號」，可裝載2萬多TEU，而高雄港今年曾有1.8萬TEU巨型貨櫃輪停靠（MAERSK MC-KINNEY MOLLER）。

臺灣港務公司工程處督導鄭智文說，已展開第七貨櫃中心招商作業，邀請國際大航商及專業貨櫃碼頭裝卸公司參訪，完工後配合國道七號高速公路新建，可望創造投資環境，吸引航商進駐。

工程單位表示，現有中島港區大宗散雜貨碼頭將遷到第七貨櫃中心，而舊港區1-22號碼頭石化儲槽也將遷移，讓鄰市區碼頭轉型為親水遊憩觀光，活絡高雄市區景觀及港市效益。