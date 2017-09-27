澎湖實物銀行中秋送愛 西嶼物資站同揭牌

2017-09-27 18:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導﹞中秋佳節將屆！，澎湖縣實物銀行今在西嶼社會福利館舉行「花好月圓，牽手做公益」關懷弱勢及西嶼物資發放站揭牌活動，由縣長陳光復發送41份物資，分由西嶼鄉各村長代表接受，今年澎湖共有300戶弱勢家庭受惠。

由於澎湖為島群所組成，海岸線相當長，因此澎湖縣政府為延伸服務弱勢族群，實物銀行已分在望安、七美、白沙等鄉設置分行及物資發放站，今日更在西嶼社福館成立西嶼實物銀行物資發放站，讓關懷的觸角深入偏鄉小村，讓社會更弱勢家庭感受到社會的溫暖與愛心。

由於實物銀行物資全部都靠民間致贈，因此縣長陳光復先頒發感謝狀給予大關口觀音寺董事長林功森、觀音亭副主委林松德、澎湖縣水噹噹婦女會理事長陳慧玲、澎湖第一酒廠等捐贈企業單位，感謝他們抛磚引玉，讓更多人願意付出愛心，一起來協助澎湖縣的弱勢家庭；今年中秋節活動能有300戶以上的弱勢家庭接受愛心物資的扶助，期盼社會各界能踴躍的付出愛心，關懷弱勢的家庭及鄉親，照顧更多需要照顧的鄉親，讓愛和幸福一直在澎湖傳遞下去。

「花好月圓，牽手做公益」關懷弱勢活動，由17個企業、公益團體、個人等捐贈款項及物資來協助辦理，在澎湖地區資源不像台灣本島這麼的豐厚，當物資不足的情形下，也會藉由各界的捐款來購買弱勢家庭所需之物資，組合成愛心食（實）物包，提供給需要的弱勢朋友。