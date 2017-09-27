「木炭不上架」 澎湖衛生局推新政策防治自殺

澎湖縣政府衛生局推動木炭不上架，希望降低自殺率。（記者劉禹慶攝）

2017-09-27 18:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「木炭不上架」！澎湖縣政府衛生局今配合世界心理健康日，推出木炭不上架政策，希望有效降低自殺率，但澎湖接連發生「5女燒炭案」、存活孤女再偕父親燒炭自殺案，顯示自殺防治不是僅靠口號，應落實自殺防治關懷機制。

今日澎湖縣政府衛生局在縣府地下室禮堂，舉行「就愛一起 讓心更健康」心理健康促進記者會，由兼任心理輔導中心主委的副縣長林皆興主持，縣議員黃春燕、蘇陳秀〈加糸字旁〉色、建設處長薛宏營、衛生局副局長樓亞洲、教育處副處長莊華州、民政處副處長陳泰銘、社會處副處長陳韻如等人出席，並請來三總澎湖分院長洪東源、衛福部澎湖醫院身心內科主任劉潤謙專業背書。

根據統計，自殺方式有百分之60使用木炭，新北市在施行木炭不上架新政策1年後，自殺率明顯降3成，但還是要配合「一問二應三轉介」，需要多多關懷身旁罹患憂鬱症的朋友；雖然新政策喊得震天價響，但澎湖接連發生5女燒炭命案、倖存孤女又偕同父親燒炭自殺身亡，令外界懷疑心理輔導中心的功能？

澎湖縣政府衛生局呼籲，當發現身邊親朋好友有情緒困擾或心情低落時，可以撥打衛生福利部安心專線，這是24小時的，而且不塞車，一打就通24小時免付費電話0800-788-995（請幫幫，救救我）、張老師專線1980（依舊幫您）或生命線1995（要救救我），或是週一至週五來電9272162轉236，將有專業諮詢人員服務。