中市路平第3年目標超前 林佳龍：好還要更好

2017-09-27 16:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府建設局推出「4年500公里」路平專案，今天公布執行成果，第3年目標375公里不僅已在6月提前達標，目前更突破420公里。台中市長林佳龍表示，路平工程不僅提前達標，市民對路平的滿意度也從18％大幅提升至52％，市府將持續推動路平，好還要更好。

林佳龍指出，路平專案推動過程的艱辛，考驗著領導者的決心，執行者也要找到對的方法，並有足夠的預算支持；台中市路平滿意度在他剛上任時僅18％，現在已大幅提升至52％，他到基層座談時，里長也紛紛表示對路平有感。

林佳龍也期許，市府不只要達到4年500公里目標，更要無止盡地做下去，精益求精、好還要更好。

建設局長黃玉霖則表示，台中市道路系統龐大，長度是全國第2，4年500公里路平範圍包括主要、次要道路及通勤、通學道路，計畫今年邁入第3年，截至9月26日為止，已完成421.27公里，其中，市區133.61公里、山城102.50公里、海線65.16公里、屯區120公里。

建設局也彙整路平10大招式，包括人行道無障礙斜坡與行人穿越線齊平、側溝高度與路面坡度齊平、提升路面標線抗滑、減少孔蓋數量、施工前老舊管線汰換等，日後將與各縣市交流，讓工法更精進。