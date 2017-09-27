38.6度！台北創121年來9月最熱紀錄

根據氣象局的觀測資料顯示，台北今午12點30分首次在9月突破38度，在下午1點18分更觀測到38.6度高溫。（記者王藝菘攝）

2017-09-27 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕秋老虎持續發威，北台灣多個測站破9月高溫紀錄，台北自1896年設站以來首次在9月破38度，今（27日）下午1點18分，更觀測到38.6度高溫，是設站121年以來的9月新高溫。

超越7、8月盛夏成為台北今年新高溫

根據氣象局的觀測資料顯示，台北今午12點30分首次在9月突破38度，在下午1點18分更觀測到38.6度高溫，不但超越7、8月盛夏成為台北今年新高溫，更創下台北設站121年以來，9月高溫的歷史新紀錄，原先紀錄為2014年9月16日有37.8度紀錄；板橋也在下午1點26分觀測到37.8度，同樣也破站史45年以來的紀錄，板橋原紀錄為2014年9月17日的37.5度。

今（27日）下午1點18分，台北觀測到38.6度高溫，是設站121年以來的9月新高溫。（記者王藝菘攝）

另外，嘉義也出現36.1度高溫，截至去年為止，嘉義9月從來沒有觀測到36度以上的高溫，今年9月卻已有4天站上36度的紀錄。