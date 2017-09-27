北市新政 65歲以上10月起免費施打肺鏈疫苗

市長柯文哲出席記者會致詞時表示，最近看資料嚇一跳，什麼時候肺炎變成第三大死因。（左為衛生局長黃世傑）（記者沈佩瑤攝）

2017-09-27 12:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府率全國之先，挹注1900萬經費，購置逾2萬6000劑肺炎鏈球菌疫苗，擴大免費施打肺炎鏈球菌疫苗的長者年齡層。10月1日起，凡設籍台北市、65歲以上的長者，攜帶「身分證」、「健保卡」至合約醫療院所，即可免費施打肺炎鏈球菌疫苗。

北市衛生局上午在市府舉行政策說明記者會，衛生局疾病管制科長陳少卿指出，中央補助免費施打肺炎鏈球菌疫苗限75歲以上長者，但統計發現，103至105年間，北市肺炎死亡人數從1060上升到1274人，其中九成是65歲以上長者，另根據資料，接種疫苗可提供50%至80％的保護效果。

陳少卿說，由於自費施打肺炎鏈球菌疫苗要價約1500元，過去65歲至74歲之間的長者，僅有約16%，又以經醫生建議且經濟能力較佳的族群為主，因此北市府首先將65歲至74歲長者納入免費接種範圍。

市長柯文哲出席記者會致詞時表示，最近看資料嚇一跳，什麼時候肺炎變成第三大死因，而且65歲以上超過九成，越老發生率越高，就算治好也會留下很多併發症。柯表示，自己岳父就是如此，起先是引發敗血症，施打抗生素後雖然見效，但腎功能就變差了要洗腎，最後就離世了。

媒體發問時間，柯文哲不忘繼續推廣政策，還首先提問，點名台大醫院感染管制中心主任盛望徽回應。柯提問，感染肺炎鏈球菌，似乎有數據指出，六個月內還會死掉20%，所以不要以為感染一次，好了，後來發現很慘，後遺症滿多的。

盛望徽回應，肺炎鏈球菌本就存在於呼吸道中，一但感冒，粘膜就會損傷例如喉嚨痛等，肺炎鏈球菌就會侵入，接連引發其他細菌的感染，往往從流感開始、肺炎鏈球菌侵入，最後就會引發第三波的感染，特別是年齡越大，對器官的影響越大，因此接種疫苗預防，可以減少後面很多的併發症。

有媒體問柯，柯爸和柯媽打了嗎？柯文哲笑說，10月1日開打，會請柯家兩老來站台，不過因為柯爸和柯媽並非設籍台北，所以他得自費，無奈表情引發現場一陣笑聲。

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