高市CityBike達300站，今年上看450萬人次。（記者張忠義攝）

2017-09-26 21:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市公共腳踏車CityBike運量逐年成長，已突破1500萬人次，今年已完成300站，上看450萬人次，隨著鐵路地下化工程明年8月通車，沿線綠色廊道將納入整體規劃，交織更綿密服務網。

市府環保局長蔡孟裕表示，CityBike營運迄今邁入第9年，運量逐年成長，已突破1500萬人，月平均使用人次由營運初期約1萬餘人，提升至月平均使用人次超過36萬，今年更完成建置300站，將超過400萬人次。

隨著站點網絡大幅延伸，環保局服務也不斷精進，除持續更新車輛與站體外，更選出50處租賃站設有空品微型感測系統，可偵測PM10、PM2.5等，加上工廠減排、二行程車輛減少等，全方位一起減碳。

蔡孟裕指出，市府更推出騎City bike加贈5倍綠點，每租借1次City bike可得綠點5點，但每日每卡限5次，租賃費用1元得5點，民眾騎City bike減碳，還能賺取環保點數，一兼二顧。

環保局說，民眾可上高市公共腳踏車資訊網http://www.c-bike.com.tw/Portal、高雄市公共腳踏車粉絲團臉書及「高市公共腳踏車EASY GO」APP，查詢各站點位置與訊息。