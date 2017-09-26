豆干黃過頭…落實食安前端管控 皂黃等13物質列毒化物

2017-09-26 17:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕業者在食品違法添加有害化學物質時有所聞，食安問題常常造成民眾恐慌，環保署化學局今天公告，13種具高食安風險的化學物質列為毒化物，其中包括常添加於紅湯圓的玫瑰紅B、添加於豆干的皂黃等等，未來無論製造、輸入、使用、販賣等都需要申請核可、定期申報，違者可處6至50萬元罰鍰。

這13種化學物質包括使用於水產的孔雀綠、用於粉圓的順丁烯二酸、用於竹輪的順丁烯二酸酐、用於蜜餞的對位乙氧基苯脲、添加於麵包的溴酸鉀、用於中藥材或化妝品的富馬酸二甲酯、用於糖果餅乾的芐基紫、添加於豆干的皂黃、使用於紅湯圓的玫瑰紅B、使用於豆干的二甲基黃、添加於潤餅皮的甲醛次硫酸氫鈉、添加於奶粉的三聚氰胺以及添加於紅茶的α-苯並吡喃酮。

環保署化學局長謝燕儒說，這些化學物質都有污染環境、危害人體之虞，本來就不是合法食品添加物，但過去幾年，常有業者為增加味道、色澤誤用或非法使用，但先前都要剛好衛生單位稽查到，才會以食管法處罰，沒稽查到就這樣過去。環保署現在希望能夠從前端就進行管控，將更能減低有害化學物質添加到食物的風險。

謝燕儒解釋，公告後這13種物質，無論製造、輸入、使用、販賣等都需要申請核可、定期申報，才能充分掌握流向。而化學局也自今年2月起，輔導訪查國內2196家化工原料產業，昨天已聯合地方環保單位及衛生單位完成1518家。

謝燕儒說，業者必須於明年2月15日前進行定期申報、明年7月15日前完成包裝標示、後年1月15日前取得核可文件，才能夠製造、輸入、販賣，未依規定申報可依毒管法處5至60萬罰鍰、未依規定於包裝容器標示明確，則可處6至30萬罰鍰。而未來還有33種化學物質會與衛服部等單位討論後，逐批公告。