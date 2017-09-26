創入秋以來最高溫！大台北飆破37度 外出慎防中暑

大台北地區高溫已突破37度。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-26 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕秋老虎持續發威！中央氣象局下午1時3分發布即時天氣訊息指出，今（26日）各地晴朗炎熱，目前大台北地區高溫已達37度，馬祖地區亦出現36度高溫，提醒民眾需多補充水分並預防中暑。

中央氣象局公布的觀測數據顯示，今中午12時48分測得台北37.1度高溫，為今年9月份最高溫，而板橋、馬祖等地區也有出現36度以上高溫，氣象局呼籲外出民眾需做好防曬工作，並慎防熱傷害。