以原民文化融入課程內容，漢人教師獲大愛菁師獎

2017-09-26 12:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕後天就是教師節，為表彰對教育界有貢獻之優良教師，有「民間師鐸獎」之稱的教育大愛菁英獎，今公布得獎名單，共有來自高中職、國中、小學、幼兒園，及偏鄉離島等58名教師獲獎，並將於明天舉辦頒獎典禮。包括曾帶領技職生奪金的南港高工教師林謙育、本身也是聽障帶領學生學手語的雙蓮國小特教老師陳志榮、致力於將部落文化融入教學的台東海端初來國小附設幼兒園教師朱惠慧、活力滿點的新北永和國中教師陳秀琪、北市劍潭、社子國小雙棲特聘教師孫德蘭等皆獲得肯定。

教育大愛菁師獎已舉辦至第6屆，由陳玲社會福利慈善基金會、懷恩社會福利慈善事業基金會、中國青年救國團共同舉辦，並由台灣教育大學系統總校長吳清基擔任評審委員會主任委員，今年共有362位來自全台各地教師參與評選，最後5組共選出51位，離島偏鄉則有7位。

出身台南，卻到後山台東幼兒園教書的朱惠慧，已經投入20多年的時間，異於許外界許多主流文化教師認為，原民文化缺乏刺激，朱惠慧反而認為，「沒有文化不利，只有文化差異」，所以必須去了解它、融入它。

朱惠慧回憶起第一次接觸到布農族的射耳祭，覺得新鮮又驚奇，她體會到不是只有西部，或是宮廟有它的文化，原住民朋友的文化也非常有內涵。因此她主張用孩子的母文化，當作課程橋梁，再依據孩子的年齡做調整，「教育，一定要跟自己的文化做連結」。

朱惠慧利用在地特性，設計出「山林狂想曲」、「食在好自然」、「獵人與狗」等課程內容，緊扣原民小朋友常會跟家長去打獵、以及對生活環境山林溪流的認識，讓孩子自然而然從小認識自身文化，不僅獲得家長肯定，還曾經獲獎。

朱惠慧也坦言，一 開始面對原民小朋友，設計教材課程不是問題，但彼此間文化差異才是問題，所以她花了很多時間去了解他們。他舉例，一般人認為舉手都要先發言，可是原民小朋友沒這個習慣，她透過請益教授、閱讀文獻、參與教學工作坊討論，改變了自己的教學方式，反而是訓練小朋友如何在對方發言一個段落後，可以接上話，同時訓練出小朋友的專注力。