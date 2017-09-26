保健》天天刷牙仍有牙菌斑 牙醫師：因為沒用它

2017-09-26 09:55

〔記者王俊忠／台南報導〕許多民眾患者刷牙刷得勤，卻常牙齦發炎出血，甚至有人刷牙外也用牙線清潔，但牙肉仍常出血。台南市立醫院牙醫師蔡旺良指出，潔牙若只用牙刷只能清潔牙齒60％~70％的地方，剩下40％~30％的牙縫未被清潔，提醒民眾使用牙間刷清潔牙縫，才是清潔牙齒的完整程序，能有效預防牙周病。

蔡旺良表示，每天至少要早、晚各刷一次牙，晚上就寢前的刷牙前、後，可用牙間刷清潔牙縫，一天至少用一次牙間刷。

40歲胡先生牙肉常出血，有天早上漱口發現全是血，嚇得趕緊到醫院檢查，診查發現患者一天刷兩次牙，刷牙清潔度不錯，但未使用牙間刷清潔牙縫。

衛福部調查顯示，18歲以上成人有99.2％有不同程度的牙周病，比率是亞洲之冠。蔡旺良指出，牙菌斑的堆積是牙周病根源，牙周病會導致牙周組織喪失，使支撐牙齒的骨頭流失，造成牙齦萎縮、牙縫變大，嚴重會使牙根露出來，且牙根部分更易蛀牙，造成牙齒難以保留，甚至拔牙。

蔡醫師表示，雖然牙線也能清潔牙縫，但牙線是線性的無法彎曲，而牙根表面是凹陷的，牙間刷的刷毛能深入牙根清潔，後牙區可選用L型彎頭牙間刷；直的牙間刷適合前牙使用。不少患者因使用牙間刷後會流血而卻步，這是因為牙菌斑堆積造成牙齦發炎才會流血，反而要多用牙間刷去除牙菌斑，牙齦才不會再流血；至於牙間刷尺寸與使用相關問題，可請教牙醫師。