「一口蔬菜一口肉」 中秋吃烤肉致癌物Out！

多攝取蔬果纖維可讓致癌物趕快跟著「便便」排出。（記者黃文瑜攝）

2017-09-22 23:27

〔記者黃文瑜／台南報導〕每逢中秋節家家戶戶團聚會一同烤肉過節，但有許多研究證實，因食物中的營養素經高溫或長時間燒烤下，容易產生致癌物，如何烤出健康，營養師表示除了選擇適合食材加上正確烤肉法外，也可搭配富含纖維的食物讓致癌物跟著「便便」排出。

奇美醫院營養師吳宜峯指出，食物中的白質、脂質、碳水化合物在高溫100度C經過長時間燒烤，會產生致癌物質，並且加工肉品中的亞硝酸鹽也都會增加罹患骨癌、大腸結腸癌及乳癌的風險，但民眾不用過度擔心而不敢烤肉。

只要選擇鮮肉品，並且不要在烤肉前就將烤肉醬塗抹於食物上，應等待食物熟後才塗，比較顏色好看，口感較佳，還能避免烤肉醬的碳水化合物質變。

至於烤肉的方式，吳宜峯則建議，以烤盤取代網架的烤肉方式，避免動物油脂在滴木炭上，容易產生致癌煙霧，若使用鋁箔紙烤肉，則需注意避免使用酸食材如檸檬與醬醋，以免鋁溶出，影響身體健康。

為了加速致癌物質離開體內的時間，民眾也可製作烤肉串，「一口蔬菜，一口肉」，或是「生菜包肉」、「蛤蠣絲瓜加菇類」，並將原本的汽泡飲料換成新鮮蔬果汁，也可加入當季水果柚子，增加纖維攝取，促進腸道蠕動，降低致癌物異環胺停留在腸道內的時間，趕快跟著「便便」離開身體。