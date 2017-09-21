保健》不吃早餐可減肥？ 醫師：錯誤迷思

健康正確的早餐可增加記憶力、注意力，脂肪燃燒也會比較迅速。（情境照）

2017-09-21 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕近年很流行的早午餐（Brunch）把「兩餐變成一餐」，只要多睡幾個小時超過吃早餐的時間、少攝取一次熱量，看似是減重的好方法，但真的是如此嗎？醫師告訴你：錯錯錯！比起「飯量」，「時辰」才是減肥的關鍵因素！

《華人健康網》報導，台灣肥胖症衛教防治學會常務理事、肥胖專科醫師劉伯恩指出，他在減重門診遇見的患者，在飲食上其實量沒有比一般人多多少，但不正確的生活與飲食習慣，讓他們在錯誤的時間攝取到高熱量，進而導致每個人都圓滾滾；其中很多人都不吃早餐。

為了減肥而忍到中午才吃飯，通常已經超過身體可忍耐的飢餓極限，反而讓午餐吃更多；且早餐提供的熱量佔人體1天所需的1/3以上，多補充低脂肪及複合性的碳水化合物、優質蛋白質，能增加飽足感，慢慢吸收；含纖維的全穀類則能穩定血糖、減少脂肪堆積。

在家自己煮除了省錢，也是最好的控管飲食方式；盡量避免高油炸食物、多選擇高纖維食品，少吃加工肉品、減少糖分攝取；有需要的時候在飯前喝杯水增加飽足感也是不錯的減重小撇步；正確的攝取早餐並養成習慣，就能邁向享瘦之路！

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減重從早餐開始！胖從口入，牢記不吃肥4原則