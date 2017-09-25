出借場地 公文書蓋章不算數 台大硬拗「同意」分兩種

針對台大操場外借引發爭端，台大主秘林達德25日舉行記者會說明，並回答學生會、學生代表提出問題。（記者方賓照攝）

2017-09-25 23:56

〔記者林曉雲／台北報導〕台大出借田徑場給中國選秀節目、封場6天，犧牲全校3萬多名學生上體育課的受教權，並造成台大學生被中華統一促進黨成員追打成傷住院，引發全國高度關注。台北市文化局長鍾永豐今天表示，主辦方在8月8日就已跟台大校方接洽場地借用事宜，隔日校方就核定同意，校方應充分了解活動性質。台大學生會今天也出具台大公文證實，廠商在8月8日提出申請，台大共同教育中心主任郭鴻基等人在8月9日蓋章、一天同意出借。

但今天出面與學生會、學代座談的台大主秘林達德，否認台大是「一天同意」，他強調8月9日的同意是「程序同意」，9月15日體育室主任康正男召開協調會後才是「實質同意」。

台大學代許軒瑋質疑林達德的說法是在「硬拗」，翻遍台大相關規定，同意就是同意，完全沒有程序同意和實質同意兩種，「台大的公文書都蓋了章，竟還可不算數」，主秘更憑空編出程序同意和事實同意，究竟中間有何內幕，為什麼9月15日的協調會議完全「沒有公文、沒有會議紀錄」？校方為何要召開「黑箱會議」？學生們會續追出真相。

從公文可清楚看到，文化局長鍾永豐說的是事實，台大學生會和台大主秘林達德出示的「國立台灣大學校總區體育館及戶外運動場地借用申請書」，廠商幕婕塔公司申請日期是8月8日，體育室主任康正男和共同教育中心副理黃輝猛、主任郭鴻基在8月9日蓋章同意，本報今天稍早即時報導台大「一天同意」是根據台大白紙黑字且是唯一的公文書、有憑有據的事實報導。

而林達德自己在與學生的說明會中，也提出台大的申請借用單，以及廠商給台大校方的申請搭建相關設施的公文，並表示8月8日廠商提出申請，8月9日完成借用手續，一天同意的報導即根據這份公文。他表示，因為仍有很多疑慮，因此9月15日才又召開協調會，也強調8月7日體育室曾以借用期達5天半一度不予同意，但8月8日廠商減為4天半而同意，當場遭學生質疑此說法很荒謬。

學代許軒瑋也質疑主秘林達德說的5天半和4天半的說法「並非事實」，因為從唯一的公文可看出，廠商一開始就是借6天、從19日借到25日，他也另外提出更多的疑點，依台大自訂辦法，田徑場使用優先順序如下：一、體育教學研究。二、校運動代表隊訓練。三、本校核可之活動。四、本校教職員工、學生之活動。依主秘林達德今天的說法，體育室從頭到尾就知道體育教學是第一順位，卻仍然出借給第三順位，林達德只以「思慮不週」帶過，學生無法接受。

許軒瑋指出，依台大規定，保證金必須是費用的兩倍，但在申請書上可看到台大出借收費65萬多元，保證金卻只收20萬元，學生質疑是明顯違反規定少收。且依林達德說法，9月15日才同意出借，但廠商19日就興建舞台，根據市府建管處規定，必須在10天前提出申請，顯然是違反規定，台大主秘實質同意說顯然並非事實。

依台大規定，保證金必須是費用的兩倍，但在申請書上可看到台大出借收費65萬多元，保證金卻只收20萬元，學生質疑是明顯違反規定少收。（台大學生會提供）