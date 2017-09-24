推動民間資源參與 屏東再拚長照BOT

屏東縣政府期待透過BOT引入民間機構資源，讓屏東長照系統更完善，經過去年隘寮營區流標後，海豐園區BOT案這個月上網招商。示意圖，與新聞無關。（記者邱芷柔攝）

2017-09-24 16:48

〔記者邱芷柔／屏東報導〕面臨需求經費龐大的長照需求，財政窘困的地方政府開始採取BOT（Build–operate–transfer）模式，推動民間資源參與長期照顧服務產業，屏東縣政府去年推動的麟洛鄉隘寮營區BOT案，因資金門檻高而流標，今年縣府再推位於屏東市海豐里的「社區型樂活多層級照顧設施」BOT案，從即日起至10月25日徵求申請。

台灣目前尚未有與長照相關的BOT成功案例，這次屏東如果順利招商，將成為台灣首例，縣府社會處指出，目前縣內老年人口數有12萬9597人，佔全縣總人口數約15.58%，人口老化位居全國第5，由資源盤點推估縣內失智人口約有10165人。

社會處表示，面對高齡化不可逆趨勢，縣府經過多年籌劃，參考海外長照經營後，計畫開發以老人為主體的生活園區，並透過BOT引入民間機構資源，讓屏東長照系統更完善，目前規劃的兩處BOT案，包括去年流標的隘寮營區「高齡者多元照顧產業」園區，及今年9月上網招商的屏東市海豐里「失智多層級照顧園區」。

縣府社會處長劉美淑說，隘寮營區規劃的長照園區面積達3.7公頃，投資者必須設置總床數至少188床，投資門檻約需5億元，特許年期為50年，去年上網招商，不少有意投標者反映資金門檻問題，目前縣府持續研議相關規劃。

劉美淑說，有別於隘寮營區，海豐的BOT案是「社區型樂活多層級照顧設施園區」，以照顧失智者為主，其基地佔地1.1公頃，特許年期最長50年，基地預計建置長照服務機構，不限於預防、照護、醫療等層級的床位64至100床，並包含社區多功能失智支援及研究中心、社區式長照服務。

劉美淑也表示，隘寮營區由縣府進行規劃，海豐園區則經過民間自提規劃，有別於隘寮營區大面積、高資金門檻，海豐園區的規模僅有隘寮營區的3分之1，如順利招標，經過評審、簽約、建置等過程，最快2年後就能營運。