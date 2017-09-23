跟自己比賽！ 年少發病無力翻身 今成輪椅羽球選手

2017-09-23 17:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕跟自己比賽就好！彰化縣輪椅羽球選手楊進利，國中才剛念1學期就突然發病，最嚴重時必須整天躺在床上，連翻身都要靠別人，四處就醫才知道是自體免疫疾病，醫師還曾判定他一輩子無法走路，但楊進利靠著持續復健與運動，不只可以走1小段的路，還成為輪椅羽球比賽選手。

「不必去跟別人比，自己原本能夠做到1分，當做到2分時，就是進步！」楊進利說，因為他無法跑步，所以打羽球必須坐輪椅，雙手又因病無力，連轉動手臂或是伸直手臂的角度都很有限，參加比賽當然也有許多受限，但他都告訴自己，只要跟自己比賽，能夠進步就是好事，不必跟別人比。

「我完全都沒有叛逆期！」楊進利從小在二林長大，念國小時是躲避球選手，國中卻遭逢人生的巨大變化，「別人的青春期都在叛逆，我的青春期沒有時間叛逆」，因為他剛發病初期，連翻身都有困難，整天就是躺在床上，最大的娛樂是看電視，家人帶著他四處求醫，最後進入振興醫院復健中心。

楊進利表示，所有的復健，他都乖乖的做，終於慢慢的進步，原本需要拿拐杖，慢慢進步到不用拿拐杖，也可以走個1、2公里，他也順利在工廠上班，在老闆、同事的幫助下，有需要搬重物時，大家都很樂意幫忙。

「快樂也是一天，痛苦也是一天，所以，每天都要快樂過日子！ 」楊進利笑說，他是「憨人」，不會去鑽牛角尖，也不會想太多，國中生病阻斷他的上學路，他也從不曾怨天尤人，他認為這都是人生的「過程」，沒有這些經歷，他的人生就不會如此精采！