女友連做愛都喊感恩師父 他氣炸：出力的是我！

女友連做愛都感恩師父。（圖取自反妙禪臉書）

2017-09-22 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕佛教如來宗創始人妙禪師父事件持續延燒，有男網友透露，女友信妙禪已經到走火入魔的地步，就連在做愛的時候都喊著：「感恩師父，讚嘆師父」讓他相當無奈。

男網友在反妙禪粉絲專頁上PO文，他無奈地寫道：「妙禪就這樣帶走了我交往多年的女友，真心奉勸，不要再讓你們喜歡的人被洗腦了。」並PO出與女友的LINE擷圖對話。

原來男網友的女友最近想叫他參加妙禪的活動，但他和女友起了爭執，他勸女友最近妙禪的新聞這麼多，師父有可能是假的，要不要考慮不要去了？但女友很堅持，並說網路新聞不可信。

最後男網友終於受不了女友，要她在師父和他間選一個，女友則回「：我很失落你無法尊重我的信仰，更要我在你和師父間選擇，師父就像我的父親一樣，開示了很多事情，如果你真的要我選，對不起，我還是會選我們師父。」

男網友回：「我覺得妳根本瘋了，把人生全部的東西都歸功給師父，就連我們在那個的時候，妳還在那邊給我喊感恩師父，出力的是我，不是你們師父！」沒想到女友說：「我相信歡愉是師父給予的恩典」女友的回答，讓男網友無法再接下去，也不想再多說什麼，他只好無奈的結束對話。

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女友希望男網友可以一起參加活動。（圖取自反妙禪臉書）