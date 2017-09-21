高應大中秋月餅禮盒 濃濃異國風味

2017-09-21 23:27

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄應用科技大學深耕東南亞多年，是台灣第一所與越南交流的大學，也是目前越南留學生人數最多的大學。下個月是高應大54周年校慶，觀光管理系師生研發的「月餅禮盒」，將台式綠豆椪加入南洋料理元素，連燕巢特產的西施柚也成為月餅內餡，是校慶最佳伴手禮。

高應大校長楊慶煜表示，高應大長期經營和東協各國的教育及文化交流活動，92年度更創建越南碩士專班，是台灣最早招收越南研究生的學校。今年是高應大54歲生日，師生共同見證全國最大的科技大學併校歷程，也是以「高雄應用科技大學」為名最後一次辦理校慶活動。

高應大觀光系主任吳志康表示，月餅禮盒是由系上教師謝仁宗帶領學生團隊共同研發，其中一款「拉薩（LAKSA）牛肉餅」，是以台式綠豆椪的做法，加入南洋的料理元素研發而成；餅中的水分改用椰奶增加味蕾層次，內餡以綠豆沙當基底加入拉薩醬調味。

南洋地區有不少人信奉回教，考量回教徒不吃豬肉，所以豆沙餡裡包的是經過咖哩醬調味的牛肉，讓信奉回教的外賓也能安心食用。

禮盒中另一款月餅「西施柚蛋黃酥」，採用燕巢地區特產的西施柚，以白鳳豆製成的豆沙為基底再加入蜜漬的柚子皮，不僅讓蛋黃酥吃起來清爽，且在咀嚼的過程中會不斷湧現柚子香氣。

禮盒中還放進獨家烘焙的「夢想咖啡豆」，來自中南美洲各單品豆，教師游仁良按照理想比例調配而成的配方豆，保留各咖啡豆的香氣與層次感，喝下去則是香醇滑順，搭配月餅食用，可以解油膩、助消化。