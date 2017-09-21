頭前溪水突銳減 寶山、寶二水庫放原水應急

新竹地區頭前溪地表川流水昨晚突然銳減，隆恩堰嚴重短缺10餘萬立方公尺，自來水公司第三區管理處啟動緊急應變處置系統。（記者廖雪茹攝）

2017-09-21 22:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今年夏天雨水出奇的少，天氣酷熱，加上農用灌溉引水，新竹地區頭前溪地表川流水前晚突然銳減，隆恩堰嚴重短缺10餘萬立方公尺，自來水公司第三區管理處啟動緊急應變處置系統，除了自苗栗東興和新竹寶水淨水場調水，昨晚8點起，不得已也自寶山及寶二水庫放原水，漏夜支援新竹給水廠北送供水。

三區管理處副處長謝張浩說，目前寶山水庫和寶二水庫的蓄水量雖然接近滿載，都在95％以上，但水庫也不能長時間放水，只能祈求趕快下雨，調水和水庫放水的緊急支援措施，必須視頭前溪地表水的恢復狀況彈性調整。

謝張浩說，8、9月降雨少，原本期待夾帶雨水來台的颱風又轉向，加上天氣酷熱及農業灌溉引水，20日傍晚頭前溪的地表水突然銳減，宛如春耕枯水期的窘境，隆恩堰抽不到川流水，原本每天取水17萬立方公尺，一下子變成只有5、6萬立方公尺，讓人措手不及。

謝張浩說，啟動緊急應變處置系統，動員所有人力，臨時從東興淨水場和寶山淨水場全載支援調水，但還是不夠，只好從寶山和寶二水庫直接放原水到柯仔湖溪，平均1天支援約10萬立方公尺，替代隆恩堰的地表水。但放流原水會滲水，損耗約2、3成，經濟效率較低，事發突然，卻是不得已的備援計畫。

頭前溪以北 恐水壓低、甚至停水

謝張浩也說，寶山及寶二水庫放流原水原則上會持續進行，只有23日寶二水庫水閘門維修暫停一天，自其他淨水場調水支援，24日即恢復放水。因水源供應較不穩定，頭前溪以北的區域比較容易受到影響，可能會出現水壓低、甚至停水或延後恢復供水的情況，請用戶特別留意，而新竹工業區廠商若缺乏正常的儲水設備，恐會有缺水危機；但新竹科學園區直接引自寶二水庫，用水暫無虞。

謝張浩提醒，除了期待降雨，用戶也應節約用水，最好擴充儲水設備，做好加壓設備維護工作，縮短停水的時間差，讓短暫供水異常的影響降到最低。

新竹工業區服務中心則說，工業區廠商各以自身需求，至少保有2天的儲水量，迄今未接獲廠商缺水抱怨；萬一遇緊急需水，部分廠商還有申請地下水權因應。

經濟部水利署北區水資源局說，隆恩堰位於新竹縣頭前溪中游經國橋上游約1公里處，由原新竹水利會隆恩取水口延伸改建而成，主要功能為公共給水與灌溉，與寶山及寶二水庫聯合運用，以增加供水量，為新竹地區重要水源。