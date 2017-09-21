桃園公24公園明年5月完工 提供多目標使用

2017-09-21 20:27

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府於今日上午舉行公24公園地下停車場上梁暨四里聯合市民活動中心開工典禮，公24公園占地5561坪，位於桃園區中山路、三民路口；市長鄭文燦致詞時表示，工程預定明年5月完工，屆時可提供附近居民良好的休閒遊憩空間、多元功能的市民活動場域，並解決南門市場周邊停車問題。

「公24公園」原為桃園高中女生部，過去做為清潔隊部使用，清潔隊部遷移至國道二號高架橋後，市規劃公24公園用地，除規劃興建公園、地下2層停車場以及市民活動中心使用，其中地下停車場部分，工程於去年9月動工，經費四億3317萬餘元，預計明年5月完工。

至於四里聯合市民活動中心，位於公園東南角、為地上2層建物，完工後將成為南門、南華、西門、西湖四里聯合市民活動中心，工程預算約四千萬元，樓地板面積約363坪，內部有社區教室、多功能集會空間、里辦公室等，提供附近居民多元功能的室內聚會場所，也是明年五月完工。

「公24公園」基地面積為5561坪，地下停車場總樓地板面積為5612坪，規劃地下2層停車空間、地上2層建築物，預計完工後可提供小客車352席及機車638席停車位，地上為地景公園，公園設置中央草坪區、體驗休憩區和兒童遊戲場等，地下樓層通風採下沈式廣場及天井設計，將公園綠意及陽光吸入，本案並榮獲2017國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」金質獎。