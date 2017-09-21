李進勇扮大廚 行銷雲林食采節

2017-09-21 17:18

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣農業年產值全國第一，配合台灣燈會主燈「鳳凰來儀」重新啟燈，縣府30日將在斗六人文公園舉辦「雲林食采節─鳳凰再現‧柚見雲采」，行銷雲林多元豐富食材，打響「呷安全、找雲林」安全農產品牌。

雲林縣長李進勇今天再扮大廚，在藝人楊繡惠當助手下，以雲林在地食材斗六絲瓜、台西蛤蜊、北港麻油及豆籤等食材烹飪，發揮創意巧思，演出雲林美食上菜秀，也為雲林食采節系列活動代言。

李進勇表示「雲林食采節」將以「食材、產地」展開五感體驗交流的旅程，帶民眾深入雲林生活風格，30日晚上7點至9點30分，在斗六人文公園有「鳳凰再現‧柚見雲采」主題活動，結合2017台灣燈會主燈「鳳凰來儀」啟燈儀式，邀請馬國賢擔綱主持，晚會卡司陣容有元長樂團、花鼓成果秀、于台煙、施孝榮、楊繡惠、A-team等眾星雲集，活動精彩可期。

文化處指出，下周6雲林食采節下午3點到5點半在斗六人文公園舉辦野餐音樂會，現場除了音樂表演，還有趣味的「Dress code柚子彩繪裝扮造型競賽」、「御便當料理競賽」、「農特產展售會」，縣府提供限量免費親子文旦彩繪DIY、在地美食1000分供民眾免費品嘗。

參與野餐的民眾，只要4人成行就送限量野餐墊1分，民眾憑當月統一發票乙張，在活動現場服務台兌換限量摸彩券，即有機會抽中好禮，有電動摩托車、液晶電視、電冰箱等多樣大獎，要讓民眾帶回家。

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