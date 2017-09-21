這所學校送特殊入學禮 防震演習超有fu

中正國小學生入學時送上一份特殊禮物「防震頭套」，讓學生防震演習超有fu。（記者蘇孟娟攝）

2017-09-21 16:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市西區中正國小新生入學時均會送上一份特殊禮物「防震頭套」，是台中市少數全校學生均備有防震頭套的學校，今日逢921國家防災日防震演習，全校學生實際演練防震技巧，正好台灣昨晚出現有感地震，讓學生演習時直呼超有fu。

中正國小去年起爭取到防震計畫經費，送全校學生防震頭套，更自今年起每一屆小一及幼兒園新生入學均會收到一份「安全禮物」，送上防震頭套，盼讓學生從中建立防災甚至各式安全意識。

今日逢921國家防災日，全國各級學校均推出防震演習，中正國小上午也在接獲地震警報後，開始教學童防震知識，學童從聽到警報後，在老師的指導下，各自「趴下、掩護、穩住」，乖乖地在第一時間躲進書桌下，接著再紓散到操場。

由於學生均自有一頂防震頭套，疏散時學生載上學校送的安全禮物，跟著教師引導到操場空地避難。

由於近日世界各地屢傳大地震消息，連台灣昨晚均發生有感地震，學生多認真配合演習口令疏散。

有人說，昨晚地震搖動時感覺很害怕，竟想到放在教室沒有帶回家的防震頭套，今天的演習來得正是時候；還有人說，本來還不覺得演習有什麼特別的，但戴上頭套後，感覺都不一樣了，很有防震的感覺。

校長楊敏芸則指出，送防震頭套的目的不只是防震觀念而已，更盼藉此讓學生能懂得隨時自我保護的觀念，盼學生均能建立多元的自我保護及安全概念。