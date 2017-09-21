台南拚觀光 打造國際觀光品牌

南市觀光旅遊局主動出擊，在日本大阪關西機場打出手推車廣告，獨特的門神彩繪在機場「趴趴走」行銷台南。（記者洪瑞琴攝）

2017-09-21 16:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南文化與自然觀光資源豐富多元，台南市觀光旅遊局（以下簡稱觀旅局）表示，近年強打「沒來過台南，不算到過台灣」宣傳口號，在市府與民間積極努力下，成為台灣最熱門旅遊目的地，不僅受到國內旅客喜愛，更吸引國際旅客目光，致力打造台南國際觀光品牌。

觀旅局表示，除了持續在日本推薦台南特色之外，響應政府新南向政策，今年也前往新加坡與馬來西亞宣傳，實體行銷活動，例如8月份就在大阪、東京、吉隆坡、新加坡4個城市舉辦5場活動，從5月到10月，也接力在香港、日本關西、新加坡樟宜3個國際機場推出廣告，加深旅客對台南的印象。

觀旅局長王時思分析指出，日本遊客會以城市印象決定旅遊意願，而且旅遊市場日漸龐大，足以進行分眾主題旅遊行銷，因此也建議業者應多提供更具質感與深度的旅遊資訊。

馬來西亞有廣大華人社群，因而對台灣熟悉友善，目前依靠當地網紅、部落客資訊介紹台灣印象，觀旅局認為可開發「客製化旅程」的訂製團；新加坡旅客以自由行、2次客為主，因此需要清楚詳細的交通接駁、住宿、旅程等建議。

觀旅局強調，對於不同國家城市的旅遊特性，會擬定不同的行銷策略，以避免過度集中特定市場。