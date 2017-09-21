集結30種好味 新北好市節推網路預購

30種網友推薦的市場好料，都在「2017新北好市節市場美食嘉年華」享用得到。（記者賴筱桐攝）

2017-09-21 15:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府舉辦「2017新北好市節市場美食嘉年華」，將於10月14日至15日在新店碧潭東岸廣場登場，集結30個特色攤位，推出1000份網路預購優惠，9月22日中午12點起至10月3日，上網可用199元買到300元現金抵用券，在活動當天使用，前100名預購成功者，可免費獲得1項TOP10特色商品。

市場處今年8月辦理「票選新北市場好味道」活動，邀請全市38座公有市場、近百個攤位參加票選，選出「實在好口味」、「甜蜜好滋味」、「生活好品味」3種類別，10月14日至15日上午11點到晚上7點，在碧潭東岸廣場展售。

票選活動吸引近9千位民眾投票，中和民享市場胡姥姥幸福豆干和汐止觀光夜市超素複合式蔬食的美式巨無霸素漢堡，讓素食者一飽口福；熱門的排隊美食三峽市場大腸圈、汐止觀光夜市現烤澎湖生蠔和飛魚卵香腸也名列其中，充滿兒時回憶的汐止黃昏市場台式甜甜圈及三峽市場戚風蛋糕等，通通在市場美食嘉年華享用得到。

現場推出限量百個「1元好市福袋」活動，讓民眾將價值100元以上的生鮮蔬果或特色美食，用1元銅板帶回家，另有「TOP10商品1元競標」、「好市擊聲、好市輕音樂」及「好品味手作學堂DIY活動」等活動。