雨中訓練不喊苦 大成國中巧固球隊世界賽壓倒性奪冠

2017-09-21 11:33

［記者陳昀／桃園報導］八德區大成國中巧固球隊8月赴印尼峇里島參加「世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽」以61比38的壓倒性勝利拿下冠軍；桃園市蹼泳代表隊8月派出11名選手參加「國際青少年蹼泳邀請賽」，拿下13金6銀1銅，桃園市長鄭文燦今天在市府接見表揚，並表示要爭取在2019全國運動會納入蹼泳項目。

大成國中巧固球隊是傳統強隊，隊員李建榮、姚胤廷、林家翼、陳彥霖入選「世界盃U15」國手，另大成國中校友、大溪高中張順智則入選「世界盃U18」國手，分別與外縣市組成2支聯隊，8月代表台灣前往印尼參賽雙雙奪冠，帶隊教練邱茂盛、許家榕說，隊員們暑假幾乎都在練球，皮膚也曬得很黑，在移地訓練時遇上大雨也不喊苦，能拿回冠軍令人欣慰。

桃園市體育會巧固球委員會主任委員暨市議員蔡永芳表示，巧固球是「君子之球」，沒有碰撞、阻擋，純粹比技術，是很好的運動，希望外界可以多支持、推廣。

桃園市蹼泳代表隊派出參加「國際青少年蹼泳邀請賽」的選手包含國立桃園高中賴績證、徐紹祐、林宇威、方鐸潾，內壢高中羅文韻，青溪國中楊欣頤、游高竣、田磊，以及青溪國小張唯折，賴績證在200公尺、400公尺、800公尺、1500公尺水面蹼泳即400公尺接力都拿下第1名，是得獎數最多選手。