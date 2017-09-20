妙禪遭爆疑騙信徒「子宮頸雙修」 女信徒錄音檔起底

俗名劉錦隆的「妙禪」（著白衣者）遭質疑利用「雙修」騙色女信徒。（資料照，翻攝自YouTube）

2017-09-20 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕妙襌（原名劉錦隆）崛起關鍵是因為與師父妙天決裂而另起爐灶，但近日被爆出信徒斥資千萬買下2輛勞斯萊斯供養，讓妙天也斥責「無法認同」這樣的行為，而網路上則流傳一部多年前印心禪學會基金會秘書長受訪片段與當時妙襌遭指控透過性行為進行「陰陽雙修」的錄音，直指妙禪疑似劫財外還劫色。

妙禪連日話題不斷，因涉及利用宗教歛財，陷入嚴重的道德瑕疵爭議，劉錦隆過往一切也被挖出，包含當初還在師父妙天門下的行徑也遭到起底。

《反妙禪》今（20）日貼出一部多年前由華視、台視等媒體採訪內容，指出劉錦隆曾為妙天的大弟子，但因為一起騙財案件，讓師徒兩人關係絕裂，畫面中一名女學生指控妙天詐財，但妙天當時所屬的印心禪學會基金會秘書長則出面反駁絕無此事，更反指劉錦隆在基金會修行時品德就出了問題，許多女學生聽信他所謂的「子宮頸雙修」而吃虧，最後在妙天出手調解，才沒有進入司法程序。

如今這段過往被網友挖出，甚至有網友指證自己學生時代的的女同學也差點受害，讓整起事件再度引人矚目。不少網友紛紛留言：「真正的宗教是不斂財的，還要繳什麼會員費，亂搞一通﻿」、「我就知道妙禪一定有問題﻿」、「一例一休，兩粒雙修﻿」、「國之將亡，必有妖孽 ！﻿」、「性侵變成陰陽雙修。哪天我也xx別人。我也說幫你的子宮加持」﻿。

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